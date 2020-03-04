محافظ بغداد يؤكد السيطرة على انتشار "كورونا " في العاصمة

أكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء السيطرة على انتشار فيروس "كورونا" في العاصمة، مشيرا إلى قيام الدوائر ذات العلاقة باتخاذ الإجراءاتوالتدابير الوقائية.
وقالت المحافظة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن المحافظ ترأس اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا" ، حيث تم استعراض الإجراءات الوقائية لهذا الفيروس الذي بات ينتشر فيعموم دول العالم.
وأكد المحافظ - خلال الاجتماع - السيطرة على الفيروس في العاصمة (بغداد) بعد الكشف عن الحالات المشتبه بها، لافتا إلى أن محافظة بغداد ووزارة الصحة والدوائر الأخرى مستنفرة بجهودها لمواجهة أي أزمة أو مخاطر للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير.
والتدابير الوقائية وكذلك التوعية الإعلامية للمواطنين، مشددا على ضرورة التقليل من التجمعات البشرية واستخدام "المعقمات" فضلا عن توجيه العائلات أبناءها بعدم ارتياد المقاهي والمنتديات.
وأشار إلى قيام الدوائر ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات
من جانبه، قال مدير عام دائرة صحة "بغداد - الرصافة " عبد الغني الساعدي، إن الوضع في العاصمة تحت السيطرة ، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف 32 حالة في العراق منها 15 حالة في بغداد فيما توجد 4 حالات في جانب الرصافة، مشيرا إلى أن الحالة المرضية للمصابين مستقرة، وأنه تم توفير المتطلبات العلاجية والوقائية.
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