فرنسا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 257 حالة

وكانت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد لسائح صيني يبلغ من العمر 80 عاماً في 14 فبراير الماضي، أما الحالة الـ2، فكان مدرس ثانوي من مقاطعة (كريبي-أو فالوا) بإقليم (واز)، يبلغ من العمر 60 عاماً، وتوفي 26 فبراير/شباط الماضي، في مستشفى بيتييه- سلابيتيرييه بباريس.

وأصبحت فرنسا، التي شهدت 130 حالة إصابة بالمرض على الأقل منذ نهاية يناير، واحدا من المراكز الرئيسية للفيروس الجديد في أوروبا، إلى جانب إيطاليا وألمانيا.

وفي مواجهة هذا الموقف، تتزايد الإجراءات لمحاولة الحد من انتشار المرض، وأغلقت المدارس الفرنسية في المناطق التي ظهرت فيها الحالات، وتم تعليق رحلات المدارس، وإلغاء التجمعات لأكثر من 5 آلاف شخص في الأماكن.