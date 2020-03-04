كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقد الدولي: تفشي كورونا يشكل تهديدا خطيرا على الاقتصاد العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن تفشي فيروس كورونا يشكل تهديدا خطيرا على الاقتصاد العالمي.

ويذكر أن قال صندوق النقد الدولي إنه يقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لبلدانه الأعضاء التي تواجه احتياجات تمويلية آنية من جراء وقوع كوارث في مجال الصحة العامة.

وأضاف الصندوق في بيان له، أن لديه 4 أدوات رئيسية لمساعدة البلدان، وهي التمويل الطارئ الذي يتضمن "التسهيل الائتماني السريع" و"أداة التمويل السريع" بهدف تقديم مساعدات مالية طارئة للبلدان الأعضاء دون الحاجة إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو.