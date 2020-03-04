"قرقاش": نشكر الفريق الإماراتي لإعادة تأهيل قاعة الجامعة العربية

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، الدكتور أنور قرقاش، بما قام به الفريق الهندسي الإماراتي في تأهيل القاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "بالغ الشكر والتقدير للفريق الهندسي بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، وإلى سفارة الدولة في القاهرة والمهندسة ندى دبس، وإلى الفريق الهندسي بجامعة الدول العربية، على إعادة تأهيل القاعة الكبرى بجامعة الدول العربية، مشروع مميز بكل تفاصيله".

وافتتح وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، القاعة الكبرى بعد انتهاء أعمال التجديد التي استمرت على مدى عدة أشهر.

وكانت أروقة الجامعة العربية استقبلت وزراء الخارجية العرب الذين يعقدون أعمال الدورة الـ153 لمجلس الجامعة، برئاسة سلطنة عمان خلفا للعراق، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.