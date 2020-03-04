كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند ترفع الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي في جامو وكشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت الحكومة الهندية، الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي في ولاية جامو وكشمير بعد سبعة أشهر من القيود، اليوم الأربعاء، ولن تحتفظ الحكومة بأي قائمة باللونين الأبيض والأسود.

وقالت حكومة جامو وكشمير: "على الرغم من أن حاملي بطاقات sim المدفوعة لاحقًا يجب أن يستمروا في الوصول إلى الإنترنت، لا يجوز توفير هذه الخدمات على بطاقات sim مسبقة الدفع ما لم يتم التحقق منها وفقًا للمعايير السارية على الاتصالات المدفوعة لاحقًا"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال الأمر: "ستقتصر سرعة الإنترنت على الجيل الثاني فقط. يجب الاستمرار في إتاحة اتصال الإنترنت باستخدام ربط Mac".

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في أمر 25 يناير، تمت استعادة خدمات النطاق العريض والإنترنت عبر الهاتف النقال في جامو وكشمير ولكن مع بعض القيود على الموقع. بعد الاستخدام الواسع النطاق لخدمات VPN (شبكة خاصة افتراضية)، سمحت الحكومة الآن بالوصول إلى جميع المنصات والمواقع الإلكترونية.

في 10 يناير، أمرت المحكمة العليا الهندية باستعادة الوصول الفوري للإنترنت في أراضي الاتحاد الهندي الشمالي.

تم عزل إقليم جامو وكشمير الهندي المنشأ حديثًا عن العالم بسبب إغلاق خدمات الإنترنت والهاتف والجوال في المنطقة في أغسطس 2019 عندما ألغت نيودلهي الوضع الخاص للدولة.