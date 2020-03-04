كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تستدعي سفير سنغافورة بشأن حظر السفر المتعلق بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاربعاء، سفير سنغافورة في سول لتقديم شكوى بشأن حظر شامل على دخول كوريا الجنوبية إلى سنغافورة بسبب مخاوف من فيروس كورونا، حسبما قالت وكالة يونهاب للأنباء.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، استقبل نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي كيم جون، السفير إريك تيو، وأعرب عن احتجاجه على قرار سنغافورة، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

Advertisements

واعترف "تيو" من جانبه بجهود كوريا الجنوبية في احتواء انتشار الفيروس التاجي وتعهد بالبقاء على اتصال وثيق مع القيادة في سول لقياس تطورات الوضع.

وسعت سنغافورة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قيود السفر لتشمل جميع الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية أو الصين أو إيران أو شمال إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين.

لا تزال كوريا الجنوبية هي الدولة الأكثر تضررًا من جراء COVID-19 خارج الصين، مع أكثر من 5600 حالة مؤكدة وما لا يقل عن 28 حالة وفاة من تفشي الوباء.