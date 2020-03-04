إيران تخلي سبيل 54 ألف سجين وقاية من انتشار كورونا

أفرجت إيران، مؤقتاً، عن أكثر من 54 ألف سجين، في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد في السجون المزدحمة.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي، إن السجناء مُنحوا إذناً بالخروج بعد أن أظهرت الفحوصات خلوهم من الفيروس، المسبب لمرض “Covid-19″، وأودعوا كفالة لمغادرة السجون.
ولن يتم الإفراج عن “السجناء الأمنيين”، المحكوم عليهم بأكثر من خمس سنوات، وفق ما أوردته شبكة “بي بي سي”.
وتم الإبلاغ عن أكثر من 90 ألف حالة إصابة بـ”Covid-19″ في جميع أنحاء العالم، و3110 حالة وفاة منذ ظهور المرض في أواخر العام الماضي، الغالبية العظمى منها في الصين.
وأدى تفشي المرض في إيران إلى وفاة 77 شخصاً على الأقل، في أقل من أسبوعين.
وقالت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الثلاثاء، إن عدد الحالات المؤكدة ارتفع بأكثر من 50 في المائة لليوم الثاني على التوالي، ويبلغ الآن 2336 حالة، بينما يُعتقد بأن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
وتم الإبلاغ عن حالات مرتبطة بإيران في أفغانستان، وكندا، ولبنان، وباكستان، والكويت، والبحرين، والعراق، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.
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