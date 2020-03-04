مع تزايد الوفيات..إيطاليا تغلق المدارس والجامعات نتيجة انتشار فيروس كورونا

قررت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إغلاق المدارس والجامعات في البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك بعدما تفشى الفيروس القاتل في البلاد بشكل كبير، حيث تجاوزت عدد الإصابات 2500 حالة، فيما وصل عدد القتلى إلى 79 شخصا.

وتحولت الرحلات القادمة من إيطاليا إلى مصدر قلق للدول الأوربية والمغاربية على حد سواء، بعدما نقل القاطون بها الوباء إلى كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها، كما سجل المغرب أول حالة إصابة بالوباء، تعود لمهاجر مغربي عاد مؤخرا من إيطاليا.

وأصبحت إيطاليا من أكثر الدول تضررا في العالم من تفشي فيروس كوفيد-19، بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران.