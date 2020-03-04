رغم التحذيرات.. مهرجانات فنية “تتحدى” كورونا بفاس ومكناس

دعت سلطات معظم الدول، التي يواجهها خطر انتشار وباء كورونا، إلى تجنب التجمعات كإجراء وقائي، غير أن مشرفين على أحداث فنية بالمغرب مصرون على تنظيمها في الفترة القريبة المقبلة.

وعلم “اليوم 24” أن المسؤولين عن مهرجان الدراما في مكناس، يؤكدون عدم تأجيل دورة هذه السنة، المقامة، الشهر الحالي، وقد انطلق استقبال الضيوف القادمين من الدول المشاركة.

ويقام مهرجان التسوق والسياحة والترفيه، في نسخته الأولى، في مدينة فاس، على مدى شهر، إذ سينطلق يوم 13 مارس الحالي، وستنظم، في كل نهاية أسبوع، خلال مدة المهرجان، حفلات لنجوم مغاربة، من بينهم مسلم، وإيهاب أمير، وزينة الداودية، وسلمى رشيد، والشاب يونس، والستاتي، ونعمان بلعياشي.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد طمأن المغاربة قبل وصول الوباء إلى المغرب، بأن مجموعة من الإجراءات والتدابير، اتخذت، موضحا احتمال إلغاء التظاهرات الثقافية، والرياضية، بالقول: “التظاهرات تتابع حالة بحالة، والمهم صحة المواطنين، ولن نقدم على إجراءات لا معنى لها، وتضر بلدنا، والمغاربة”.

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وأعلنت وزارة الصحة، مساء أول أمس الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي، مقيم في الديار الإيطالية.

وأوضح وزير الصحة أن المصالح المختصة تتبع عن كثب، الأشخاص، الذين اختلط بهم المواطن المغربي، القادم من إيطاليا، وتراقب درجات حرارتهم مرتين في اليوم.

وبخصوص المواطن المصاب، قال الوزير نفسه إنه لم تكن لديه أي أعراض تشير إلى احتمال إصابته بالفيروس، مؤكدا أن الأعراض ظهرت عليه، بعد يوم من وصوله إلى المغرب.