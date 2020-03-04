حزب أخنوش: لا نقيم الولائم لحشد المشاركين ببرنامج 100 يوم.. ولقاءاتنا في المدن تكتفي بـ”كاس أتاي أو قرعة الماء”

تحاول قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تدفع عن نفسها تهمة استخدام الولائم في حشد المشاركين في لقاءاتها التواصلية، في إطار برنامج “100يوم 100 مدينة”، الذي أطلقه رئيس الحزب، عزيز أخنوش، شهر نونبر الماضي.

وخلال عرضه لنتائج البرنامج التواصلي، في ندوة صحافية، اليوم الأربعاء، نفى مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للحزب، تهمة “إقامة الولائم” لزيادة عدد المشاركين، وقال إن هذه اللقاءات تبدأ في الساعة الثالثة، وتنتهي حوالي الساعة السادسة مساء، مضيفا أنه “كيكيون فيها فقط كاس ديال أتيا أو قرعة ديال الماء”.

وكانت المصاريف المخصصة لتنظيم اللقاءات التواصلية لحزب التجمع الوطني للأحرار قد خلقت جدلا واسعا، منذ انطلاق برنامج 100 يوم، وهي المصاريف، التي قدرها بعضٌ بـ25 مليار سنتيم.

وكان عمدة مدينة مكناس، عبد الله بوانو، قد تحدث، في وقت سابق، عن المهرجانات، التي يقيمها حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال إن “التأطير، والتواصل مشكل حقيقي في المشهد السياسي، وخلط للمال، والسياسة، ملي يجي حزب يجمع خمسة آلاف خمس مائة طاولة في كل طاولة عشرة بما لا يقل عن خمسة آلاف درهم، بما لا يقل عن 250 مليون درهم، 25 مليار، وهو قيمة ما تدعم به الدولة الأحزاب السياسية”.