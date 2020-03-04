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علم موقع “اليوم 24″، اليوم الأربعاء، من مصدر أمني في طنجة، أن الفرقة الأمنية التابعة للهيأة الحضرية لمنطقة بني مكادة، تمكنت، أمس الثلاثاء، من صد محاولة قفز شاب من الطابق الأول للمحطة الطرقية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الفرقة الأمنية، المكلفة بتأمين المحطة الطرقية، استمعت إلى الشاب المنحدر من نواحي سوق الأربعاء، إذ صرح أنه أقدم على محاولة القفز من الطابق الأول للمحطة الطرقية، بسبب ضغوطات نفسية، واجتماعية لها علاقة بمشكل عاطفي يعانيه.
وأوضح المصدر نفسه، وفق تصريح الشاب في محضر رسمي، أن لحظة انفعال جعلته يقوم بمحاولة القفز من الطابق الثاني للمحطة الطرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يحاول الانتحار بالقفز من الطابق 2 لمحطة طنجة بسبب علاقة عاطفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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