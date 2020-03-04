سبب “كورونا” .. تأجيل مهرجان شفشاون للمنتدى الصوفي العالمي

أجل مهرجان شفشاون للمنتدى الصوفي العالمي، دورته الثانية، التي كان من المزمع تنظيمها في الخمسة أيام الأولى من شهر أبريل المقبل، بسبب وباء كورونا.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان، ليلة أمس الثلاثاء، في بلاغ رسمي، أنها أجلت الدروة الثانية إلى أجل غير مسمى، انطلاقا من تدابير اللجنة الوطنية للقيادة، التي تحث على “تأجيل التظاهرات الرياضية، والثقافية، المبرمجة في بلادنا، وإلغاء التجمعات المكثفة وتدبير الرحلات من وإلى الدول، التي تعرف تفشيا لكورونا”.

وقال المنظمون، إن تأجيل النسخة الثانية من مهرجان شفشاون، قرار اتخذ بعد التحذيرات من التجمعات المكثفة في ظل خطورة فيروس كورونا.

وكانت الدورة الثانية من مهرجان شفشاون للمنتدى الصوفي العالمي ستستقطب مشاركين من دول عديدة.