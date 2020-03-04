طنجة.. نتائج التحاليل المخبرية تظهر سلامة المواطن الإيطالي من كورونا

كشفت نتيجة التحاليل المخبرية، التي أنجزت على مريض إيطالي، أمس الثلاثاء، في مستشفى الدوق دي طوفار، في طنجة، عدم إصابته بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن الأمر يتعلق بحالة مرضية عادية، إذ تم إخضاع المصاب للعلاجات الضرورية اللازمة.

وكان مستشفى الدوق دي طوفار قد استقبل، أمس، شخصا يحمل الجنسية الإيطالية، ويشتغل في منطقة ملوسة، بعدما اشتبه في إصابته بأعراض فيروس كورونا المستجد.

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وخضع المشتبه في إصابته بفيروس كورونا، الإيطالي، للفحوصات اللازمة، للتأكد من الأعراض مخبريا، قبل إعلان النتيجة النهائية لذلك.

وكان المغرب قد أعلن، أول أمس الإثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مغربي، مقيم بالديار الإيطالية.