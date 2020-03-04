مهاجم سريع واد زم أبو الزهر: أشكر التحكيم وأعد الجمهور بالفوز في المباراة المقبلة- فيديو 

قال المهاجم، رشيد أبو الزهر، إن فريقه، سريع واد زم، بدأ بداية متعثرة في المباراة أمام الجيش الملكي، ما مكن الأخير من تسجيل هدفين، لكن عزيمة اللاعبين أعادت الفريق إلى التعادل.

وشكر أبو الزهر “التحكيم، الذي كان في المستوى”، حسب تعبيره، واعدا الجماهير بالفوز في المباراة المقبلة للفريق.

وحافظ فريق الجيش بالنتيجة المذكورة على مركزه الرابع بـ30 نقطة، وسريع وادي زم في المركر الـ12، برصيد 20 نقطة.