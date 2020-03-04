عاجل..السعودية تعلق العمرة للمواطنين والمقيمين مؤقتا للحد من انتشار “كورونا”

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تعليق العمرة لمواطنينها، والمقيمين مؤقتا، للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت قبل اسبوع، تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، مؤقتًا للحيلولة دون وصول فيروس “كورونا الجديد” البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس).

وأوضحت الوزارة في بيانها أن “الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID),

وتابع البيان “وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه”.