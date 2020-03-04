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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يشيد بدور الإمارات في أعاد تأهيل قاعة الجامعة العربية والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 مارس 2020
أثنى الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، على الفريق الهندسي الإماراتي الذي قام بتأهيل القاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "بالغ الشكر والتقدير للفريق الهندسي بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، وإلى سفارة الدولة في القاهرة والمهندسة ندى دبس، وإلى الفريق الهندسي بجامعة الدول العربية، على إعادة تأهيل القاعة الكبرى بجامعة الدول العربية، مشروع مميز بكل تفاصيله" .. وفق “العين“.
وافتتح وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، القاعة الكبرى بعد انتهاء أعمال التجديد التي استمرت على مدى عدة أشهر.
وكانت أروقة الجامعة العربية استقبلت وزراء الخارجية العرب الذين يعقدون أعمال الدورة الـ153 لمجلس الجامعة، برئاسة سلطنة عمان خلفا للعراق، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
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