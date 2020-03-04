خاص.. المليشيا تنشر الطائفية بمدارس إب وتمنع التصوير أو التوثيق

الأربعاء 4 مارس 2020

أفادت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي تواصل نشر الأفكار الطائفية في الأوساط الطلابية ومنهت التصوير أو التوثيق.



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وبحسب مصادر ، فإن مليشيا الحوثي وزعت ملازم طائفية لطلاب المدارس بعدد من مدارس مديريات المحافظة، وسط استنكار ورفض أولياء الأمور لمحاولات المليشيا استقطاب أبنائهم، ونشر أفكار طائفية في الأوساط الطلابية.

كما أصدرت مليشيا الحوثي تعميماً عبر مكتب التربية بمحافظة إب، الخاضع لسيطرة المليشيا، يمنع أي تصوير أو توثيق لأي أنشطة طلابية إلا بإذن من المليشيا الإنقلابية.