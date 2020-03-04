بسبب تردي الأوضاع.. وفاة معلم في القفر بإب اليمنية جراء إصابته بجلطة مفاجئة

الأربعاء 4 مارس 2020

توفي معلم في مدرية القفر بمحافظة إب، وسط اليمن، بعد إصابته بجلطة مفاجئة بسبب تردي الأوضاع المعيشية بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي.



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وقالت مصادر محلية، إن الأستاذ على ناصر محمد حسن النشمي من أبناء عزلة بني مسلم قرية صبره بمديرية القفر شمال إب، توفي وهو يؤدي واجبه في مدرسة أبو ذر الغفاري بالقفر الأسفل.

وبحسب فإن وفاة المعلم تأتي جراء إصابته بجلطة مفاجئة نتيجة تردي وضعه المعيشي والإقتصادي، بالتزامن مع استمرار قطع المليشيا الحوثية رواتب المعلمين وموظفي الدولة للعام الرابع على التوالي وسط انهيار الأوضاع المعيشية للمواطنين بفعل الإنقلاب والحرب.