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شكرا لقرائتكم خبر عن لودريان: ابتزاز أردوغان لأوروبا بالمهاجرين غير مقبول على الإطلاق والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 مارس 2020
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الثلاثاء، إن "ابتزاز" تركيا التي تهدد بالسماح بعبور ملايين المهاجرين إلى أوروبا إذا لم تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبي، "غير مقبول على الإطلاق".
وقال الوزير الفرنسي أمام الجمعية الوطنية "إن استخدام تركيا للمهاجرين كوسيلة لممارسة ضغوط على أوروبا وابتزازها أمر غير مقبول على الإطلاق".
وأضاف أن أنقرة "تستغل ورقة اللاجئين والمهاجرين الموجودين بالفعل على أراضيها".
وتدفق عشرات ألاف الأشخاص إلى اليونان منذ أن سمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة بفتح حدود بلاده.
ووقعت تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016 اتفاقاً مثيراً للجدل ينص على إعادة المهاجرين إلى تركيا وإجراءات من جانب أنقرة لتفادي فتح مسارب جديدة أمام المهاجرين في اتجاه دول الاتحاد مقابل حصولها على مساعدة مالية بقيمة 6 مليارات يورو.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "توصلنا إلى اتفاق في مارس (آذار) 2016، يجب احترام هذا الاتفاق، إن اوروبا تحترمه وكل الدول الأعضاء تطبقه منذ أربعة أعوام، يجب أن تحترمه تركيا أيضاً وخصوصاً أن الالتزامات المالية كبيرة جداً".
ولفت إلى "الأزمة الإنسانية الخطيرة" التي تسبب بها هجوم قوات النظام السوري بإسناد روسي في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.
وقال أيضاً: "مجدداً، يعاني السكان المدنيون قبل سواهم وسط ظروف مزرية"، معتبراً أن "هذا الهجوم في حال استمر، ينطوي على خطر تفرق العناصر الإرهابيين الموجودين حالياً في إدلب".
وأكد "أننا لسنا مشتتين على الصعيد الأوروبي" في ما يتصل بأزمة الهجرة، لافتاً إلى أن وزراء داخلية الاتحاد سيجتمعون،الأربعاء، فيما يجتمع وزراء الخارجية الجمعة "بهدف تحديد سبل التدخل السريع للتخفيف عن كاهل السلطات اليونانية وتنشيط آلية فرونتكس وضمان أن تتوافر لليونانيين سبل الرد على هذين التطفل والاستفزاز".
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