اليمن.. القوات الجنوبية تصد هجوماً حوثياً واسعاً في كرش بين تعز ولحج

الأربعاء 4 مارس 2020

تمكنت القوات الجنوبية من صد هجوم حوثي واسع، في الشريجة بجبهة كرش الواقعة على الحدود بين محافظتي لحج وتعز.



وذكرت مصادر عسكرية، أن هجوماً للمليشيات الحوثية تركز على مواقع الضواري الواقعة في نسق الجبهة الأول؛ لكن القوات تمكنت من التصدي للعملية الهجومية الواسعة من قبل المليشيات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

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وأعقب ذلك الهجوم الحوثي حالة من الهدوء المشوب بالحذر بعد أن أجبرت نيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية عناصر المليشيات الحوثية على التراجع مديرية الراهدة في تعز.

وتعد جبهة كرش واحدة من كبرى جبهات القتال غربي محافظة لحج، والتي تدور في رحاها المعارك المستمرة منذ العام 2015 للميلاد، وتكمن أهميتها العسكرية والإستراتيجية بقربها من قاعدة العند.

ويأتي هذا التصعيد الميداني الجديد من قبل المليشيات الحوثية بعد حالة جمود شهدتها جبهة كرش منذ عدة أشهر.