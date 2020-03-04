اليمن.. التحالف يُحبط عملاً إرهابياً وشيكاً كان يستهدف ناقلات النفط شرق ميناء نشطون

الأربعاء 4 مارس 2020

أحبط التحالف العربي عملاً إرهابية وشيكاً كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب شرق ميناء نشطون.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إنه تم إحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب شرق ميناء (نشطون) اليمني.

وأضاف أنه أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، حاولت (4) زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحد هذه الزوارق غير المأهول ويتم التحكم به من بعد.

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وأضاف العقيد المالكي، أن التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضائق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتداداً لبحر العرب ومضيق هرمز.

وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحييد وتدمير أي تهديد بحري بمنطقة عمليات التحالف البحرية.

ودعت قيادة القوات المشتركة للتحالف، الشركاء الدوليين بتوحيد وتكاتف الجهود الدولية لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي