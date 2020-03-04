بالفيديو.. فرق المشتركة الهندسية تُفكك رأساً صاروخياً حوثياً متفجراً يزن 500 كجم بالحديدة

الأربعاء 4 مارس 2020

تمكنت الفرق الهندسية في القوات المشتركة، من نزع وتفكيك رأس صاروخي متفجرا يزن 500 كيلو جرام من مخلفات المليشيات الحوثية جنوب الحديدة .



وأفاد مصدر في الفرق الهندسية أن الفرق عثرت على الرأس الصاروخي وفككته في أطراف مزرعة بمنطقة غليفقة التابعة لمديرية الدريهمي.

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وسبق للفرق الهندسية أن نزعت وفككت مئات الرؤوس الصاروخية المماثلة التي حولتها المليشيات وزرعتها ضمن حقول الغام في طرق عامة ومزارع مواطنين واحياء سكنية قبل دحرها منها.

وتشكل حقول ألغام المليشيات الحوثية التابعة لإيران كابوسا يؤرق اهالي الساحل الغربي حيث لا يكاد يمر يوما دون سقوط ضحايا.