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شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تُصعّد خروقاتها بالحديدة منها 51 خرقاً بالمدينة والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 مارس 2020
صعدت مليشيات الحوثي الإرهابية من خروقاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة حيث نفذت عشرات الخروقات في ال 24 ساعة الماضية بينها 51 خرقاً في مدينة الحديدة فقط.
كما ارتكبت مليشيات الحوثي خروقات في مناطق الجبلية والدريهمي.
وبحسب مصدر في غرفة عمليات ضباط الإرتباط في الحديدة فان المليشيات ارتكبت 51 خرقاً في مدينة الحديدة حيث شنت عمليات قصف مدفعي على مناطق شرق مدينة الحديدة ب 16 قذيفة هاون عيار 120 استهدفت منازل المواطنين.
وأضاف المصدر ان المليشيات قصفت مزارع ومنازل المواطنين في منطقة الجبلية جنوب مدينة التحيتا ب 7قذائف مدفعية و 6 قذائف مماثلة على قرى في مديرية الدريهمي .
هذا وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية تصعيدها العسكري وعنفها واعتدائها على المدنيين في محافظة الحديدة ضاربة بكل الاتفاقيات التي وقعت عليها عرض الحائط .
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