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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. اختتام الدورة تخصصية في سيئون عن المهارات الإعلامية وتقنية الاتصال الفعال والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 مارس 2020
أختتمت اليوم دورة تدريبة تخصصية بعنوان "المهارات الإعلامية وتقنية الاتصال الفعال ".
التي نظمتها إذاعة سيئون بالتعاون مع كلية المجتمع وهدفت الدورة على مدى يومين بمشاركة ٢٥ أعلامياً وإعلامية يمثلون الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومهتمين بمجال الأعلام أكسابهم مهارات الاسلوب التقني في التقديم الإذاعي والتلفزيوني ومهارة الإلقاء والعرض الجماهيري.
وفي حفل الأختتام أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري الى دور الأعلام في نشر ثقافة السلام بين اوساط المجتمع المحلي والوطني.
معرباً عن آمله أن يصبح المشاركون قادةً للرأي العام في القضايا التي تسهم في تعزيز التلاحم ورص الصفوف بين أفراد المجتمع.
من جانبه أهاب عميد كلية المجتمع عبدالقادر الكاف ومدير عام أذاعة سيئون هدار الهدار بأن يترجم المشاركين ماتلقوه من معارفه ومهارات في سياق عملهم اليومي ومساندة الأجهزة الاعلامية المحلية لتنفيذ برامجها بصورة مهنية على الوجه الأكمل؛ مشيرين أن خطط وبرامج الكلية والاذاعة تستهدف خلق شراكة مجتمعية لخدمة المجتمع في هذا المجال.
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