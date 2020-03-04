صحيفة: الإمارات حاضن لجميع الطامحين بتحقيق الأحلام

الأربعاء 4 مارس 2020

قالت صحيفة خليجية، إن دولة الإمارات ترسخ تباعاً ريادتها كحاضن لجميع الطامحين بتحقيق الأحلام وتحويل المستحيل إلى واقع، لما توفره من دعم وما تحفل به من إمكانات، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة في ظل قيادتنا الرشيدة وحكومتنا التي تتميز بالمرونة والتكيف مع المتغيرات ومتطلبات العصر، وذلك في سبيل رفد المسيرة التنموية الشاملة للوطن، وتعزيز الاقتصاد الرائد بالأفكار الطموحة والمبادرات والقرارات الحضارية المتقدمة والعمل على احتضان جميع العقول المبدعة والقادرة على رفد زخم التوجه إلى المستقبل، وخلال ذلك كله أكدت الإمارات في المراحل كافة أنها وطن جميع المؤمنين برسالتها ونهجها وقيمها وما تريده من خير وتقدم، فباتت قبلة يتسابق إليها الجميع لأنها قدمت فرصاً فريدة قل نظيرها، وباتت المساواة والتكافؤ في الفرص وجهاً حضارياً لمجتمعها وما يقدمه.



وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، باعتماد تطبيق قرار القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك 100% ، يعكس في أهميته مدى قوة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وفاعليته الرائدة وخططه العملاقة التي تواكب الحاضر بكل ثقة وتنطلق من قواعد ترسخ تعزيز مكانة الدولة كوجهة أولى جاذبة للاستثمارات في العالم، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: "لدينا مرونة في مواكبة التطورات الاقتصادية والمتغيرات حول العالم .. ونمتلك البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الأفضل عالمياً .. ودولتنا مستمرة في تطوير نموذجها الاقتصادي".

ولفتت إلى أن القرار يخدم في توجهه استراتيجية الدولة الهادفة لتكون وجهة أولى للخبرات والقدرة على إنتاج كافة مقومات العصر خاصة تلك التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وغيرهما من المتطلبات التي باتت من مفاتيح المستقبل وهو ما شدد عليه سموه بالقول: "نريد أن نكون بوابة للإنتاج واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والخبرات العالمية ..

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ونحن الداعم الأول لكل من يحمل أفكارا لتطوير الصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وجودة حياة مجتمعنا".

وذكرت أن القرار أتى مفصلاً ويحدد الأنشطة الرئيسية والفرعية التي ينطبق عليها، ويضع بالاعتبار كل ما يراعي في الدرجة الأولى محدودية الأثر على الشركات الوطنية التي تختص بأنشطة مماثلة، وكذلك التركيز على التكامل مع الخطط الاستراتيجية للدولة.

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحياتها في مناسبة جديدة تبين الدولة مدى الانفتاح وكيفية تعزيز موقعها كوجهة عالمية لأصحاب الأفكار الخلاقة والمبدعة بما يواكب نهضتها الحضارية الشاملة كوطن للفرص والنجاح والإنجاز عبر احتضان وتبني ودعم كل ما يمكن أن يضيف لمسيرتها ويعزز قوتها وإمكاناتها في الحاضر لصناعة المستقبل دون انتظاره عبر دعم كل مقوماته وما يتطلبه من تأسيس يواكب النقلات الحضارية التي يتم تحقيقها وتعتبر من مقومات وثوابت البناء للغد.