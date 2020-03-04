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شكرا لقرائتكم خبر عن 92 وفاة بفيروس كورونا في إيران والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 مارس 2020
أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد الوفيات بسبب كورونا في إيران بلغ 92 شخصا.
وأضاف المتحدث أن بلاده سجلت 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ الثلاثاء.
ويخضع وزير الصناعة الإيراني، رضا رحماني، للرعاية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا، فيما تشهد صحته تشهد تحسنا، بحسب مواقع إيرانية.
كان نائب رئيس البرلمان الإيراني، عبدالرضا مصري أعلن، الثلاثاء، إصابة 23 نائبا بالفيروس، فيما سجلت 2300 إصابة في البلاد.
وقال مصري إن إصابات هؤلاء النواب جاءت بسبب احتكاكهم بالناس، ونصح زملاءه ومنتخبي البرلمان الجديد بـ"قطع علاقتهم مع الناس في الوقت الحالي تجنبا للإصابة بكورونا"، حسب وكالة "نادي المراسلين الشباب" الإيرانية.
وأكد "إلغاء الاجتماعات الشعبية مع النواب مؤقتا، وحث النواب والناخبين على عدم التواصل مع الناس خلال أعياد النوروز".
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