ارتفاع عدد الوفيات بكورونا  في إيران إلى 92 بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة

الأربعاء 4 مارس 2020

أعلنت إيران اليوم الأربعاء، 04/آذار/2020، عن 15 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 92.



كما أعلنت تسجيل 586 إصابة جديدة.

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إلى ذلك، أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبا، وذلك وفقا لما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها ستُفرج مُؤقتًا عن أكثر من 54 ألف سجين، فى محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ووفقا لموقع CNN، نقلت هذه التصريحات عن المتحدث باسم القضاء الإيرانى، غلام حسين إسماعيلى، الذى أكد أن الإفراج عن السجناء يخضع لإشراف وزارة الصحة الإيرانية، موضحًا: "صحة السجناء مهمة للغاية بالنسبة لنا بغض النظر عن وضعهم كسجناء أمنيين أو سجناء عاديين".