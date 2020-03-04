إطلاق نار بين الحدود اليونانية التركية تودي بحياة مهاجر وإصابة آخر

وقال مسؤولون بولاية أدرنة التركية، إن "مهاجراً غير نظامي قتل وأصيب خمسة آخرون، جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز على مهاجرين، كانوا في طريقهم إلى أوروبا"، فيما نفت اليونان أنها أطلقت النار عليهم.وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أشار في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، إلى أن 135 ألف مهاجر عبروا الحدود التركية إلى اليونان.

وأوضح سليمان صويلو أن "المهاجرين خرجوا من تركيا عبر أدرنة، وصولاً إلى اليونان، حيث تشتبك قوات الأمن معهم".

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تستضيف بلاده بالفعل أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، منذ فترة طويلة "بفتح الأبواب" أمام ملايين اللاجئين الذين يتوقون إلى الفرار إلى أوروبا ما لم يتم توفير المزيد من الدعم الدولي.

