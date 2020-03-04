نائب عن الفتح يدعو علاوي للكشف عن الجهات التي مارست الضغوط عليه

دعا عضومجلس النواب عن تحالف الفتح حسين اليساري، الاربعاء، محمد توفيق علاوي المعتذر عن تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة الى الكشف عن الجهات التي مارست ضغوط عليه اثناء محاولته تشكيل الحكومة لايضاح الصورة للرأي العام والقوى السياسية.
واضاف اليساري، ان "حراجة المرحلة وحجم التحديات التي تعيشها العملية السياسية بحاجة الى الصراحة والشجاعة في ايضاح الامور من قبل المكلف الجديد"، لافتا الى ان "ماحصل في مراحل التكليف للمرشح السابق نحتاج الى الاستفادة منها في معالجة الاخطاء لضمان عدم تكرار ماحصل بغية الوصول الى حكومة قوية وقادرة على تحقيق مطالب الشعب العراقي".
وقدم محمد توفيق علاوي، اعتذارًا، الأحد الماضي، عن تكليفه بتشكيل حكومة عراقية جديدة، فيما اشار الى أنه عندما تم تكليفه وعد الشعب بأنه سيترك التكليف بحال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير اجندة معينة على الحكومة التي يعتزم تشكيلها، مبينا ان قراره كان تشكيل حكومة مستقلة للعمل دون التزامات حزبية او ضغوطات من أجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب وانه على علم تام بأن الإصرار على هذا الشرط سيكلفه تمرير حكومته لان الجهات التي غرقت بالفساد وتاجرت بالطائفية والعرقية ستكون اول متضرر، وانه لو قدمت التنازلات لكان الان مباشر بعمله كرئيس لوزراء العراق.
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