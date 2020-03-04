ارتفاع اسعار النفط وخام برنت عند 52.06 دولار للبرميل

وزاد خام برنت 20 سنتا للبرميل أو 0.39 % إلى 52.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0736 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض أربعة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو ما يعادل 0.57 % إلى 47.45 دولار للبرميل لتحقق مكاسب للجلسة الثالثة.