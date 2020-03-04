ارتفاع اسعار النفط وخام برنت عند 52.06 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط آمال بأن يكون منتجون كبار قد أحرزوا تقدما نحو إبرام اتفاق بشأن تنفيذ تخفيضات أكبر في الإنتاج تهدف إلى تعويض تراجع الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.
وزاد خام برنت 20 سنتا للبرميل أو 0.39 % إلى 52.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0736 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض أربعة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو ما يعادل 0.57 % إلى 47.45 دولار للبرميل لتحقق مكاسب للجلسة الثالثة.
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