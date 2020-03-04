عملية جراحية ناجحة لنجم عندليب الفرات

2020-03-04 | 14:27
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خضع المغربي زكريا الإسماعيلي المحترف في نادي نفط الوسط، لتدخل جراحي بدولة قطر على مستوى الكاحل بعد تعرضه للإصابة في الجولة الأولى من الدوري.
وبين أن "الإصابة حدثت في المباراة الأولى من الدوري وأثناء تسجيلي لهدف في مرمى أمانة بغداد، وأشكر إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين الذين تواصلوا معي".
وتمنى الإسماعيلي لنفط الوسط أن "يستعيد الانتصارات في الدوري، وأن يكون من الفرق المنافسة على اللقب هذا الموسم".
يذكر أن اللاعب المغربي التحق بنفط الوسط في فترة الانتقالات الشتوية بالموسم الماضي وجددت الإدارة التعاقد معه لموسم جديد قبل أن يتعرض للإصابة.
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