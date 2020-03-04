عملية جراحية ناجحة لنجم عندليب الفرات

وقال الإسماعيلي في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي، : "خضعت لتدخل جراحي وبفضل الله تمت العملية بنجاح وأحتاج إلى فترة استشفاء ومن بعدها التفكير في العودة إلى التدريبات، لأن الإصابة قوية".

وبين أن "الإصابة حدثت في المباراة الأولى من الدوري وأثناء تسجيلي لهدف في مرمى أمانة بغداد، وأشكر إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين الذين تواصلوا معي".



وتمنى الإسماعيلي لنفط الوسط أن "يستعيد الانتصارات في الدوري، وأن يكون من الفرق المنافسة على اللقب هذا الموسم".

يذكر أن اللاعب المغربي التحق بنفط الوسط في فترة الانتقالات الشتوية بالموسم الماضي وجددت الإدارة التعاقد معه لموسم جديد قبل أن يتعرض للإصابة.

