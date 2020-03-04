رسمياً.. تأجيل مباراة إنتر ونابولي في كأس إيطاليا

وجاء قرار التأجيل، بسبب ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات القليلة الماضية، وخوفًا على سلامة الجماهير واللاعبين.

واتُخذ القرار من جانب محافظ إقليم كامبانيا، ماركو فالنتيني، صباح اليوم الأربعاء ولم يُعلن موعدًا لاحقًا لإقامتها.



وكانت مباراة يوفنتوس وميلان اليوم قد تم تأجيلها لنفس السبب، وبذلك ستكون هناك أزمة مستقبلية متوقعة بين الأندية الإيطالية واتحاد الكرة لتحديد مواعيد أخرى.

الجدير بالذكر أنه كانت هناك بعض مباريات من الدوري الإيطالي بجولته السادسة والعشرين قد تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا من بينها مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان.

