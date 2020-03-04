رسمياً.. تأجيل مباراة إنتر ونابولي في كأس إيطاليا

2020-03-04 | 14:23
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباراة إنتر ميلان ونابولي في نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا والتي كانت من المفترض أن تقام غدًا الخميس، على ملعب "سان باولو".
واتُخذ القرار من جانب محافظ إقليم كامبانيا، ماركو فالنتيني، صباح اليوم الأربعاء ولم يُعلن موعدًا لاحقًا لإقامتها.
وكانت مباراة يوفنتوس وميلان اليوم قد تم تأجيلها لنفس السبب، وبذلك ستكون هناك أزمة مستقبلية متوقعة بين الأندية الإيطالية واتحاد الكرة لتحديد مواعيد أخرى.
الجدير بالذكر أنه كانت هناك بعض مباريات من الدوري الإيطالي بجولته السادسة والعشرين قد تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا من بينها مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان.
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