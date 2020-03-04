إعداد مسودة وثيقة لمكافحة التحرش والتمييز في العراق

وتضمنت الوثيقة بحسب بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، "شرحا لأنواع التحرش وعملية التوعية والتثقيف بالتحرش وآليات الإبلاغ عن القضايا والمتابعة لها من قبل لجان خاصة يتم تشكيلها داخل المؤسسات".

ونقل البيان عن رئيس منظمة نايا ياسر اسماعيل قوله، إن "الوثيقة تعد الأولى من نوعها في العراق إذ ساهم في وضعها مركز مترو ومنظمة نيريج للصحافة الاستقصائية وجمعية الامل العراقية والنقابة الوطنية للصحفيين في العراق ومنظمة برج بابل للتطوير الإعلامي وبيت الاعلام العراقي ومركز نايا للتدريب الاعلامي فضلا عن موقع المنصة وموقع عراقيات ومجلة زن".

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وأضاف أن "الوثيقة تهدف الى الحد من حالات التحرش الجنسي والتمييز من خلال نشر الوعي لدى العاملين، بشأن أنواع التحرش وتشجيع الضحايا على تقديم الشكاوى لضمان حقوق المستفيد ومحاسبة المتسبب بالانتهاك".

الى ذلك، قالت المشرفة على الوثيقة زاهرة حرب، إن "الوثيقة تمثل خارطة طريق مهمة لوسائل الاعلام العراقية ومنظمات المجتمع المدني"، مؤكدة أنها "ضرورية في المرحلة الحالية لتفتح الباب بشكل جدي امام وضع مبادئ مماثلة من قبل الأطراف المماثلة في العراق لتساهم في الكشف عن حالات التحرش في المؤسسات بشكل عام".