انت الان تتابع روحاني: فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

نقل الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية، الأربعاء، عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله، إن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبا.

وشكر روحاني جميع الدول التي قدمت المساعدة لإيران لمكافحة كورونا والدول التي أعلنت عن استعدادها لذلك.

وهاجم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إذا كانت صادقة في إعلان استعدادها لتقديم المساعدات لإيران، فعليها رفع العقوبات عن استيراد الأدوية كخطوة أولى.

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وأردف قائلا: "ندرك جيدا أن الولايات المتحدة تكذب في إعلان استعدادها مساعدة إيران في مكافحة كورونا".

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيران ارتفعت أمس الثلاثاء، إلى 77 شخصا، وبلغ إجمالي الإصابات 2336 شخصا.