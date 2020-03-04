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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تصدر توصيات جديدة لمكافحة الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
هناك العديد من الطرق لقول مرحباً باللغة الإيطالية، رغم تشديد الإيطاليين على أنه لا ترحيب على النحو المناسب دون قُبل وعناق. وبسبب فيروس كورونا الجديد، أصبح على الإيطاليين أن يكتشفوا ذلك من جديد بعد توصيات حكومية جديدة على المستوى الوطني تلوح في الأفق لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد. ومن المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اليوم الأربعاء، مرسوماً صحياً سيناقش المخالطة الشخصية، بناءً على نصيحة من المستشارين العلميين القلقين من الفيروس، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، ووسائل إعلام أخرى. ووفقاً للتقارير، سيطالب الإيطاليون أيضاً بتجنب المصافحة، كما سيدعى الذين تفوق أعمارهم 75 عاماً للبقاء في المنزل قدر الإمكان، وستؤثر التوصيات بشكل كبير على الحياة اليومية في بلد يمثل فيه طبع قبلتين على الوجنتين شكلاً اعتيادياً للتحية بين الأصدقاء، بما في ذلك الرجال. وتعاني إيطاليا من أكبر تفشٍ لفيروس كورونا في أوروبا، بأكثر من 2500 إصابة حتى أمس الثلاثاء، وبـ 79 وفاة، ويفكر الخبراء في توسيع نطاق إجراءات الإغلاق، والمطبقة حالياً في 11 بلدية في المناطق الشمالية من لومبارديا، وفينيتو، لتشمل المجتمعات الأخرى المصابة بالفيروس. وقالت السلطات: "هذا الأسبوع سيتحدد إذا كانت إجراءات الاحتواء الأولى التي اتخذت في 23 فبراير(شباط) الماضي مجدية، أم أن هناك حاجة لإجراءات أكثر صرامة".
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