هاشتاج #مباشر_قطر_إصابة_تميم_بكورونا يشعل تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

انتشر هاتشاق #مباشر_قطر_إصابة_تميم_بكورونا على شبكة تويتر بشكل كبير اليوم الأربعاء، وتصدر الهاشتاق، ترند قطر. وفي انتظار تأكد الخبر أو تفنيده سارع مغردون للتعاطي مع ما جاء فيه بين مؤكد ومفند. وكتب السعودي، يدعى محمد الصبياني مثلا، أن "الشر والمرض والموت مافيه شماته ولاتتمناه حتي على عدوك الكافر مو رجل مسلم تربطك به دم وصهر نختلف معه نعم وتوصل للخشوم لكن حنا عيال سلمان السعوديين ماتربو على الدنفسه والكلام الهزيل والشماته في خلق الله". وقال مغرد آخر، "اللهم لا شماتة سواءً كان الخبر صحيح ولا إشاعه يا إخوان المرض والموت مافيهم شماتة مهما كان الشخص". وفي المقابل ذهب البعض إلى اتهام قطر "بزرع" فيروس كورونا وتصديره إلى العالم. وقالت "مباشر قطر" في فيديو على يوتيوب وتويتر، إن الأمير تميم طريح الفراش منذ 3 أيام، وظهرت عليه أعراض تشبه كثيراً أعراض فيروس كورونا، إذ يعاني من حرارة مرتفعة، ويشرف عليه عدد من الأطباء المختصين، وأكد أحدهم أنها أعراض تتشابه مع فيروس كورونا. وقالت مصادر، حسب القناة، إن هذه الأعراض ظهرت على الأمير تميم إثر استقباله لأمريكية قادمة من إيطاليا، يبدو أنها كانت مصابة بالفيروس. ويتزامن ذلك مع إعلان الدوحة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فيها إلى 8 إصابات مؤكدة، في حين تُحيط الشكوك بالأرقام الرسمية، خاصةً في ظل الأنباء عن انتشار الفيروس في جامعة حمد بن خليفة في الدوحة وإصابة طالبتين على الأقل بالفيروس، ما أثار ذعر القطريين وسخطهم، بعد رفض الدوحة اتخاذ إجراءات وقائية استباقية بعد تفشي الفيروس في دول تجمعها بقطر علاقات وثيقة على رأسها إيران، ورفض الدوحة تقييد التبادل معها.

