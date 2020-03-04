شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يعلن ترحيل 82 طفلاً من داعش إلى أذربيجان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 أعلن العراق اليوم الأربعاء، ترحيل 82 طفلاً إلى أذربيجان كانوا مودعين مع أمهاتهم السجن لانتمائهن إلى تنظيم داعش. وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن "وزارة الخارجية شاركت في ترحيل 82 طفلاً إلى جمهورية أذربيجان كانوا مودعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقيّ لانتمائهن إلى تنظيم داعش الإرهابي"ّ. وأوضح أن "عدد المُرحلين من الأطفال وصل إلى 828 طفلاً من جنسيات مختلفة".





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