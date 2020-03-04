مصر تطلب إضافة "سد النهضة" على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

يعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته 153، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة سلطنة عمان. وقال دبلوماسي مسؤول إن مصر طلبت إضافة بند حول المفاوضات على سد النهضة في مشروع قرار البيان الختامي لاجتماع الوزراء العرب، من أجل التشاور حوله ومناقشته. وأوضح المسؤول أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيطلع الوزراء العرب على نتائج جولة المفاوضات الأخيرة بين مصر، وأثيوبيا، والسودان والتي كان يُفترض أن يوقع فيها الاتفاق النهائي على آليات ملء وتشغيل سد النهضة. وأشار الدبلوماسي إلى أن من المنتظر أن يصدر مشروع قرار عن الوزراء بدعم مصر والتضامن معها في الأزمة الحالية. وأعلنت أثيوبيا أمس الثلاثاء، رفضها ما وصفته التجاوز الأمريكي في مفاوضات سد النهضة، وكشفت الاتجاه لتخزين مياه النيل في بحيرة سد النهضة بداية من يوليو (تموز)المقبل

