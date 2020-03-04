مصر ترد على قطر بقرار ناري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

قرر مجلس الوزراء المصري تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" وحظر دخول القطريين، والقادمين منها عبر نقاط وسيطة، وجميع المُسافرين من الجنسية القطرية، إلى البلاد، بمن فيهم الذين يحملون إقامة سارية في مصر، بدايةً من الجمعة 6 مارس (آذار) الجاري، وحتى إشعار آخر. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، إن القرار المصري، يأتي رداً على "ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا". وأضاف أن القاهرة، قررت تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، بدايةً من يوم الجمعة، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

