«كورونا» يلغى معرضاً للكتاب فى ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

ألغت مدينة لايبزيج الألمانية معرض الكتاب، ثاني أكبر معرض للكتاب بعد فرانكفورت، بعد اكتشاف ما يقرب من 190 إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.



ويعد معرض لايبزيج للكتاب ملتقى لصناعة الكتاب والإعلام للقراء والمؤلفين والناشرين، وكان من المقرر أن يُفتتح من 12 إلى 15 مارس؛ ولكن قررت إدارة المعرض التجاري ومدينة لايبزيج إلغاء المعرض لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للإذاعة الألمانية فإن الإلغاء ضربة قوية لصناعة الكتب؛ حيث تم الإعلان عن مشاركة أكثر من 2500 شركة عارضة من 51 دولة، كما كان من المقرر أن يقام 3700 حدث في 500 موقع للقراءة على البرنامج.