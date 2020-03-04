هل أصيب بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
وُضع رئيس قسم القوى البشرية في قيادة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الجنرال الجنرال أهارون حليوا، الذي عاد من زيارة إلى إيطاليا، في الحجر الصحي للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وجاء ذلك بعد صدور تعليمات من وزارة الصحة بوضع كل عائد من إيطاليا في الحجر المنزلي، وإذا تبينت إصابته بفيروس كورونا فإن نتانياهو نفسه مضطر لدخول الحجر. من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة، الليلة الماضية، إصابة 3 إسرائيليين آخرين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 15، علماً أن هناك أكثر من 5 آلاف إسرائيلي يخضعون للحجر الصحي.
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