وفاة أول مصاب بكورونا في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

قرر علماء الدين في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، تعليق أداء إقامة صلاة الجمعة بعد تسجيل أول وفاة لسبعيني بفيروس كورونا، حسب ما ذكر موقع "السومرية نيوز" الإخباري. وأعلنت دائرة صحة السليمانية في وقت سابق اليوم، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا لمصاب من محافظة السليمانية، مشيرة إلى أن الميت إمام مسجد يبلغ من العمر 70 عاماً. وقالت وسائل إعلام كردية، إن اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان قرر اليوم تعليق أداء صلاة الجمعة المقبلة في محافظة السليمانية، وذلك بعد هذه الوفاة، في إطار التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس. وسجل العراق إصابة 32 شخصاً منذ إعلان أول حالة في 24 فبراير(شباط) الماضي، جميعها في عائدين من إيران.

