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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات المصرية تُعدم الإرهابي هشام عشماوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
أعلن المتحدث العسكري المصري، تنفيذ عقوبة الإعدام اليوم الأربعاء، في المتطرف البارز هشام عشماوي بعد إدانته بالضلوع في عدة هجمات كبرى. وعشماوي، الضابط السابق في القوات الخاصة المصرية، كان يقود جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء، وهي أنشط الجماعات المتشددة في مصر، قبل مبايعتها داعش الإرهابي في 2014. وانتقل بعد ذلك مع مجموعة صغيرة من أنصاره إلى صحراء مصر الغربية ثم عبر الحدود إلى ليبيا لينضم إلى جماعة أنصار الشريعة المرتبطة بالقاعدة، وفق ما ذكر مسؤولون مصريون. وقبض عليه في درنة بشرق ليبيا في أواخر 2018 وسلم إلى مصر في مايو (أيار) 2019. وأدين عشماوي بتهم بينها التخطيط لهجوم في 2014 أسفر عن مقتل 22 جندياً، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في 2013. وأصدرت محاكم مدنية وعسكرية عليه أحكاماً بالإعدام قبل وبعد تسليمه لمصر. ونشر المتحدث العسكري المصري على تويتر صورة لعشماوي بلحية كثة بملابس المحكوم عليهم بالإعدام الحمراء وكتب "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي". كانت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة الأهرام الحكومية، ومصادر أمنية، ذكرت الأسبوع الماضي تنفيذ حكم الإعدام في عشماوي.
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