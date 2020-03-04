السعودية: إلغاء العمرة هدفه منع وصول كورونا إلى مكة المكرمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

أكد الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن قرار إلغاء العُمرة للزوار والمقيمين هدفه منع وصول فيروس كورونا لمكة المكرمة، مؤكدا حرص حكومة السعودية على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.



وقال نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، فى مداخلة هاتفية مع قناة العربية اليوم الأربعاء، أن القرار هو إجراء احترازى مؤقت لعدم وصول المرض إلى مكة والمدينة المنورة من خلال الزوار أو المقيمين وبشكل مؤقت ودورى، مشددا على مواصلة تقديم الخدمات لكل المعتمرين وزوار المدينة المنورة من خلال التواصل مباشرة مع الشركات المنظمة لرحلات العمرة واستكمال كافة الحزم الخدمية والمتعاقد عليها سابقا.

وأشار إلى وجود تواصل مباشر مع رحلات مغادرة المعتمرين حسب الجدولة السابقة لوصولهم لبلادهم سالمين غانمين، مختتمًا: نعمل على تسهيل عودة المعتمرين إلى بلادهم فى أقرب وقت".

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كان نائب وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور عبدالفتاح مشاط، كشف عن إيقاف جميع حملات العمرة الداخلية والخارجية وزيارة المسجد النبوى بشكل مؤقت، كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19).

يذكر أن المملكة أعلنت قبل أيام إيقاف تأشيرات الحج والعمرة لجميع الدول بشكل مؤقت كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وسجلت السعودية إصابة واحدة بفيروس كورونا على أراضيها لسعودى قادم من إيران عن طريق البحرين، لكن المملكة اتخذت الكثير من الإجراءات الاحترازية، بما فيها منع تأشيرات العمرة من خارج المملكة، وإيقاف منح التأشيرات السياحية لمواطنى الدول الموبوءة بالفيروس.

وقررت السلطات السعودية أمس الثلاثاء منع دخول أى خليجى قام بزيارة دولا موبوءة بفيروس كورونا إلا بعد مضى 14 يوما متصلة من وصوله إلى بلده.