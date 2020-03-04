فلسطين بلا كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، خلو فلسطين من مرض "كوفيد- 19 كورونا "، واستمرار الطواقم الطبية التابعة للوزارة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، موضحة إجراء الفحوصات اللازمة للقادمين من الدول التي أعلن عن وجود إصابات مؤكدة فيها بالفيروس.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال زيارة تفقدية للوزيرة، لأماكن الحجر الصحي التي خصصت للقادمين من دول ظهر فيها الفيروس، لإجراء الفحوصات الاحتياطية، إلي أن يتم التأكد من سلامتهم.

وثمنت وزيرة الصحة الفلسطينية دور جامعة الاستقلال، والإدارة العامة للمعابر والحدود، ومحافظة أريحا والأغوار، والطواقم الطبية والأجهزة الأمنية على تعاونهم لتعزيز الإجراءات الوقائية.