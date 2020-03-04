- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين بلا كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، خلو فلسطين من مرض "كوفيد- 19 كورونا "، واستمرار الطواقم الطبية التابعة للوزارة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، موضحة إجراء الفحوصات اللازمة للقادمين من الدول التي أعلن عن وجود إصابات مؤكدة فيها بالفيروس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال زيارة تفقدية للوزيرة، لأماكن الحجر الصحي التي خصصت للقادمين من دول ظهر فيها الفيروس، لإجراء الفحوصات الاحتياطية، إلي أن يتم التأكد من سلامتهم.
وثمنت وزيرة الصحة الفلسطينية دور جامعة الاستقلال، والإدارة العامة للمعابر والحدود، ومحافظة أريحا والأغوار، والطواقم الطبية والأجهزة الأمنية على تعاونهم لتعزيز الإجراءات الوقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين بلا كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.