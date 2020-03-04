«كورونا» يغلق المدارس والجامعات فى إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

أغلقت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، كافة المدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما نقلته فضائية "سكاي نيوز".

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وأعلنت الصحة الإيطالية، أمس الثلاثاء، عن وفاة 79 حالة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الثانية بعد الصين في عدد الوفيات، حسب فضائية العربية السعودية.

وواصل فيروس كورونا انتشاره في إيطاليا وسط مخاوف متزايدة بين المواطنين ودول الجوار الأوروبي مسجلًا 1577 إصابة، و34 وفاة، حسب ما أعلنه رئيس هيئة الدفاع المدني، إنجيلو بوريللي، وسط تحذيرات خبراء من انتشار مماثل في فرنسا وألمانيا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.