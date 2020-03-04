الإمارات تجلي رعايا عدة دول من مقاطعة هوبي الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

أعلنت الإمارات إجلاء 215 من رعايا عدد من الدول من مقاطعة هوبي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا الجديد، بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي.



وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء، إنه بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "إجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا الجديد (كوفيد - 19) وذلك بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى (المدينة الإنسانية) في أبوظبي".

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وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي "في إطار النهج الإنساني الذي تطبقه الدولة في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ومد يد العون والمساعدة لهم في الظروف الصعبة".

وقامت طائرة مجهزة ومزودة بخدمات طبية متكاملة بعملية الإجلاء، والتي ضمت 215 شخصا من رعايا دول عربية وصديقة حيث شارك في عملية الإجلاء فريق الاستجابة الإنساني الذي تضمن فريقا من المتطوعين شمل الطيارين والمضيفين والفريق الطبي والإداري والتي كانت مشاركتهم لتعزيز وإبراز الدور الإنساني والتطوعي.

وتم تجهيز "المدينة الإنسانية" في أبوظبي بكافة التجهيزات والمستلزمات الضرورية لإجراء الفحوص الطبية اللازمة لرعاية الدول الذين تم إجلاؤهم، للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يومًا، حيث ستوفر لهم منظومة رعاية صحية متكاملة طوال فترة الحجر، وبما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية إلى حين التأكد التام من سلامتهم.

وقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات وسفارة الإمارات لدى الصين بالتنسيق مع سفارات الدول المعنية، لتنظيم عملية الإجلاء ضمن جهود الإمارات المستمرة لتعزيز التعاون مع الحكومة الصينية من أجل احتواء انتشار الفيروس.