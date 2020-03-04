ألمانيا تعلن كورونا «وباء عالميًا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن العالم بات يواجه "وباء عالميا" مع تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تنظر إلى الوضع "بجدية كبرى" مع تزايد عدد الإصابات بشكل متواصل.



وقال وزير الصحة ينس سبان متحدثا أمام مجلس النواب في برلين إن "وباء كورونا المستجدّ في الصين تحول إلى وباء عالمي".

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وقررت ألمانيا حظر تصدير مستلزمات الوقاية الطبية للخارج، وذلك في إطار إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت لجنة إدارة الأزمات التابعة للحكومة اليوم الأربعاء، عقب مشاورات في برلين أن وزارة الصحة الاتحادية ستتولى تدبير هذه المستلزمات على نحو مركزي بالنسبة للعيادات الطبية والمستشفيات والسلطات الاتحادية.

وبناء على أمر من وزارة الاقتصاد الألمانية، سيُحظر تصدير مستلزمات الحماية الطبية مثل أقنعة التنفس والقفازات وسترات الوقاية إلى الخارج، وسيُجرى استثناء ذلك فقط تحت شروط ضيقة، مثل التصدير في إطار حملات إغاثة دولية.