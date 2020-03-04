اليمن تدعو الكونجرس الأمريكى لتصنيف ميليشيات الحوثى منظمة إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

دعا وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، اليوم الأربعاء، الكونجرس الأمريكى، إلى تصنيف ميليشيات الحوثى "منظمة إرهابية"، وقال معمر الإريانى - فى تغريدات على موقع التدوينات القصرة "تويتر"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - إن الميليشيات "‏أحد أخطر أذرع إيران فى المنطقة، وتقوم بجرائم قتل واختطاف وتشريد لملايين اليمنيين، واستهداف دول الجوار، وزراعة ونشر الألغام البحرية، وإطلاق الزوارق المفخخة، لتهديد خطوط الملاحة الدولية". وأضاف، "‏نؤكد على محورية الدور الذى لعبته إدارة البيت الأبيض فى تحجيم الطموحات التوسعية لإيران فى الشرق الأوسط، وكبح ميليشياتها الطائفية، والحد من مخاطرها الإرهابية"، مشددًا على أهمية مواصلة الضغط السياسى والاقتصادى على نظام "طهران" للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم. وكان رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى، قد أعلن فى وقت سابق، استمرار تعنت الحوثيين وتنصلهم عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم وكافة الاتفاقيات السابقة، موضحا أن أعمال التصعيد التى ترتكبها جماعة الحوثى فى عدد من المحافظات تهدد بنسف كل جهود السلام الأممية، وتحتم على الحكومة إعادة النظر فى موقفها تجاه تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مطالبا بمواقف دولية حازمة ضد أعمال التصعيد لمليشيات الحوثى وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاقيات والقرارات الأممية. وأوضح، أن الحرص الذى تبديه القيادة السياسية فى مجال السلام يقابله تعنت من قبل الميليشيات الحوثية ورفض لتنفيذ الاتفاقيات، مؤكدا أن المدخل السليم والوحيد للسلام فى اليمن هو تنفيذ المرجعيات الثلاث. وفيما يتعلق بسير تنفيذ اتفاق الرياض، أكد البركاني، أن الحكومة اليمنية تعمل بكل طاقتها على تنفيذ وإنجاح الإتفاق، واستعرض خطورة المشروع الإيرانى الذى تنفذه جماعة الحوثى فى اليمن والذى يهدد الأمن العربي، لافتا إلى أن الانقلاب الحوثى دمر التجربة الديمقراطية فى اليمن والتى كانت رائدة فى المنطقة وقضى على مبادئ الحرية وأساء للمرأة وحقوقها.

