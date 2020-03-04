شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا: إصابة مسلحين سوريين أثناء إعدادهم لهجوم كيماوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 ذكرت وكالة الإعلام الروسية ووكالة تاس للأنباء، أن وزارة الدفاع الروسية قالت اليوم الأربعاء إن مسلحين سوريين كانوا يستعدون لاستخدام أسلحة كيماوية في بلدة سراقب لكنهم أصابوا أنفسهم أثناء التعامل مع هذه المواد.

وقالت روسيا، الحليف الوثيق للحكومة السورية، إن مجموعة مؤلفة من نحو 15 مسلحا حاولت تفجير ذخيرة شديدة الانفجار باستخدام عبوات مملوءة بكيماويات سامة.

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